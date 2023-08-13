Как самая татуированная бабушка планеты выглядела раньше: посудите сами

Сегодня Керстин Тристан популярная в Германии модель и блогер. У нее сотни тысяч поклонников и подписчиков в социальных сетях. Но всего восемь лет назад она была обычным водителем такси. Ее жизнь резко изменилась, когда женщине исполнилось 50 лет.

Керстин была привлекательной, ухоженной, но ничем не примечательной дамой средних лет. Однажды она поняла, что жизнь ее стала слишком серой, скучной и однообразной. Чтобы изменить это, 50-летняя женщина сделала свою первую художественную татуировку. Она и представить не могла, что в тот день только начался ее путь к популярности.

За первой татуировкой последовала вторая, третья и так далее.

При очередном посещении салона Керстин подумала, почему бы не покрыть рисунками все свое тело. Так она и сделала — сегодня от цветных рисунков на коже осталось свободным только лицо женщины. Все остальное напоминает затейливую мозаику из принтов и узоров. Сложно поверить, что эта экстравагантная модель когда-то была простой миловидной дамой средних лет.