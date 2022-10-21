Как самая красивая вампирша выглядит в 55 лет: ради нее Эдвард бы бросил Беллу

Талиса Сото с самой юности привыкла быть в центре всеобщего внимания. Знойная красавица с пуэрториканскими корнями уже в 15 лет начала модельную карьеру и быстро стала одной из самых популярных и узнаваемых манекенщиц восьмидесятых. Однако затем она решила вернуться из Европы в США и начать свой путь в кинематографе. И здесь ей тоже сопутствовала удача: уже в 22 года она смогла стать одной из девушек Бонда в фильме «Лицензия на убийство».

Но самая яркая роль Сото — это, конечно, обаятельная брюнетка-вампирша в картине «Вампирелла». Фильм провалился в прокате и был весьма холодно принят кинокритиками, но Талиса сразу обратила на себя внимание всех мужчин. После этого ей стали поступать предложения о новых съемках и приглашения на обложки журналов. А несколько раз актриса оказывалась в списках красивейших женщин планеты.

Сейчас Талисе 55 лет. Хотя она уже долгие годы не снимается в кино, это не мешает ей поддерживать себя в отличной форме. Яркая внешность актрисы по-прежнему, как и в молодости, привлекает к себе внимание мужчин по всему миру. Сама же Сото свой выбор сделала давно: вот уже 20 лет она счастлива в браке с актером Бенджамином Брэттом, которого встретила на съемках фильма «Пинеро». Пара воспитывает двоих детей и, похоже, не нуждается в излишнем внимании папарацци.