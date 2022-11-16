Как Салем из «Сабрины» выглядел до превращения в кота: ответ дали спустя 26 лет

Салем из популярного ситкома «Сабрина — маленькая ведьма» был одним из самых харизматичных персонажей. Говорящий черный кот покорил зрителей своим юмором и обаянием. У Салема была и человеческая ипостась, что стало главной загадкой сериала.

Один из эпизодов отчасти проливает свет на альтернативную личность кота. В этой сцене ситкома мельком показали персонажа, которого исполнил Ник Бэкей. Именно этот актер озвучивал Салема на протяжении всего сериала. Вероятно, тот мужчина и был человеческой версией кота.

Бэкей известен как комедийный актер, спортивный комментатор и продюсер. Он работал над «Сабриной» не только в качестве голоса Салема, но и как один из сценаристов. Актер является обладателем «Золотой малины» и премии «Эмми». Антинаграду он получил за комедию «Шопо-коп 2». А вот престижную «Эмми» Бэкею вручили за сценарий для мультика «Приключения Бакстера и Макгвайера».

Ник давно состоит в счастливом браке. В его доме живут собака и два кота, одного из которых зовут Салем.