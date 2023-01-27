Как с Валюхи из «Сватов» списали: вы ахнете при виде жены Добронравова (фото)

За годы карьеры Федор Добронравов исполнил десятки ярких ролей, но одним из самых главных для него стал образ Ивана Будько в сериале «Сваты». В течение семи сезонов артист блистал в образе харизматичного водителя, а его экранной супругой стала Татьяна Кравченко. Миллионы зрителей не скрывали своего восторга при виде яркой пары, и, как оказалось, в жизни артист в жены выбрал точную копию Валюхи.

Познакомился артист со своей избранницей Ириной еще в школе. Уже после выпуска они начали общаться, а, когда Добронравов вернулся из армии, судьба свела их вновь, что и привело к свадьбе. За годы совместной жизни они воспитали двоих сыновей, Виктора и Ивана, которые пошли по стопам отца, и теперь занимаются уже тремя внуками.

Ирина старается вести закрытый образ жизни, но ее фотографии все равно можно увидеть в социальных сетях мужа или сыновей. Как отмечают внимательные поклонники, супруга артиста выглядит точно так же, как его экранная жена Валентина Будько. Ирина одевается в похожем стиле, у них с Татьяной Кравченко схожие черты лица и фигура.

«Мама красивая, на Валюху похожа», «Сразу видно, какой у Федора вкус на женщин», — пишут пользователи Сети.

Из-за заметной схожести в социальных сетях артистов можно даже увидеть призывы пригласить Ирину в новые серии «Сватов». По их мнению, она прекрасно впишется в актерский ансамбль.