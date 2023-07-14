Как с советского плаката: мало кто помнит, что Пуговкин в 18 лет был красавчиком

Со дня рождения Михаила Пуговкина прошло уже 100 лет. Этот яркий и харизматичный актер запомнился зрителям уже в зрелом возрасте. Но сегодня стоит вспомнить, каким красавцем он был в молодости.

Одной из первых ролей Пуговкина стал Степаша Боярский в картине Григория Рошаля «Дело Артамоновых». Фильм был снят в 1941 году, Пуговкину тогда было всего 18 лет. Даже самые внимательные зрители вряд ли узнают любимого артиста. В кадре он предстает статным плечистым красавцем с пышной шевелюрой. Юный Пуговкин будто бы сошел с советских агитационных плакатов.

Прежде чем картина была закончена и вышла на экраны, Михаил ушел на фронт, где был ранен и едва не потерял ногу. Только узнав о том, что молодой солдат является артистом, полевой врач приложил все усилия для спасения его конечности. После войны артист отрастил усы и сразу стал выглядеть намного старше. Именно в таком образе его и запомнили зрители.