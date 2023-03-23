Как с отца списали: обомлеете, увидев 27-летнюю дочь Мурата Насырова (фото)

Судьба Мурата Насырова оказалась незавидной. В возрасте 37 лет популярный исполнитель погиб, выпав с балкона своей квартиры в Москве. Свидетелем этой страшной трагедии стала дочь певца Лия, которой на тот момент было всего 11 лет.

Теперь наследница артиста то и дело становится объектом пристального внимания общественности и прессы. Она давно выросла и в свои 27 лет стала эталонной красоткой. Лия активно ведет социальные сети, где выкладывает фотографии. Глядя на них, интернет-пользователи отмечают, что ее будто списали с именитого отца.

От папы Лия унаследовала не только яркую внешность, но и любовь к музыке. Она признается, что мечтает донести до широкой аудитории произведения, которые Насыров не успел издать при жизни. В любом случае дочь исполнителя не пожелала связывать жизнь с творческой деятельностью. Об этом свидетельствует тот факт, что звездная наследница окончила факультет международной экономики в академии им. Плеханова.