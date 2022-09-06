Как с Муцениеце не выйдет: правда о будущем брака Прилучного раскрыта

Несколько месяцев назад Павел Прилучный стал мужем актрисы Зепюр Брутян. Брак для знаменитости оказался вторым: практически 10 лет он был женат на Агате Муцениеце. Артист активно делится кадрами из своей счастливой жизни, однако, как уверены специалисты, его второй союз вряд ли продержится долго.

По словам психолога Вероники Степановой , главная причина кроется во взрывном характере знаменитости. В начале отношений Прилучный сдерживает свой нрав, но после обязательно перестанет, что и приведет к краху отношений.

«Этот брак продлится от силы пару лет, если не меньше, если не полгода», — рассказывает эксперт в своем YouTube-шоу.

При этом артисту точно не удастся прожить с Брутян так же долго, как с Муцениеце. Спустя некоторое время он точно бросит свою вторую супругу и отправится на поиски новой музы, считает Степанова.