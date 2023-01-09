Как с гуся вода: эти знаки Зодиака легко переживут самые сложные испытания

В сложных ситуациях все мы ведем себя по-разному. Кто-то замыкается в себе и не выражает никаких эмоций до тех пор, пока опасность не минует, кто-то расклеивается и плачет, третьи же собирают всю волю в кулак и остаются спокойными и рациональными. По словам астрологов, к числу последних относятся представители определенных знаков зодиака. Даже если наступит апокалипсис, как в американских блокбастерах, эти знаки будут держать себя в руках и делать все возможное, чтобы помочь другим.

Овен

Представители огненного знака постоянно находятся в движении. Они настолько погружены в свои идеи, проекты, дела, что, кажется, если наступит конец света, они даже его не заметят. В сложных и неоднозначных ситуациях Овны сохраняют не только здравый смысл, но и оптимизм, они всегда найдут способ поднять настроение товарищам по несчастью.

Одним словом, с уроженцами этого знака не страшно ни в застрявшем лифте, ни на тонущем “Титанике”.

Телец

Уверенность в себе - вот что помогает представителям земного знака с честью и достоинством выходить сухими из воды.

Телец - знак здравомыслящий, мудрый, осторожный, он всегда готовит на всякий случай не только план Б, но еще и десяток других запасных.

Поэтому даже в случае конца света уроженцы этого знака будут знать, как действовать - они же заранее все продумали и предусмотрели самые надежные варианты, как спасти себя и весь мир заодно.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, многим со стороны кажутся занудами и педантами. Однако именно эти качества помогают представителям земного знака справляться с трудностями. Пока все остальные будут паниковать и бегать кругами, Дева построит убежище и развернет пункт помощи пострадавшим. Именно этот знак всегда носит с собой медикаменты, что-нибудь перекусить и запасную ветровку.

А вы думали, для чего Дева это делает?

Правильно, на случай апокалипсиса!

Стрелец

В лексиконе уроженцев огненного знака нет места словам “страх” и “паника”. Безусловно, у Стрельцов есть свои слабости, однако ничто на свете не сможет их лишить силы воли и дара речи. Всевозможные трудности представители знака воспринимают как квест, который необходимо с достоинством пройти. Поэтому, столкнувшись с препятствиями на своем пути, Стрелец примется с азартом их преодолевать.