Как с годами изменилась вдова Бодрова: народ ошарашен (фото)

Екатерина Стриженова опубликовала совместное фото с вдовой Сергея Бодрова-младшего — Светланой Бодровой. «Я рада, что нас свела судьба в работе, мы вместе делаем программу „Самое время“», — написала телеведущая. Она также отметила требовательность и интеллигентность своей напарницы. Светлана Бодрова трудится в этой общественно-политической программе режиссером.

Опубликованная Стриженовой фотография со съемок, где женщины приобнимают друг друга, шокировала поклонников. Многие удивились, увидев, что вдова Сергея Бодрова заменила присущую ей короткую стрижку на каре и заметно поправилась.

Впрочем, выглядела вдова Бодрова-младшего вполне счастливой. Что неудивительно: на днях их с Сергеем дочь Ольга родила ребенка, сделав звездную родительницу бабушкой. Внучку назвали Любой. Ольга Бодрова пошла по стопам отца. Выпускница ГИТИСа, она успела засветиться в нескольких крупных проектах. В фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз» она сыграла главную роль. В прошлом году свет увидел сериал Данилы Козловского «Карамора», где ей досталась роль Тани.

Фанаты принялись поздравлять маму и бабушку с пополнением в семействе и с днем рождения — его Светлана отметила совсем недавно. 56-летняя вдова звезды «Брата» не ведет соцсети и крайне редко выходит на публику.