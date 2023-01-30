«Как с Черкизовского рынка»: вот как выглядит главный провал «Модного приговора»

В течение многих лет «Модный приговор» помогает россиянкам найти свой стиль и по-новому взглянуть на собственный гардероб. Женщины со всех уголков страны стекаются на шоу, однако далеко не всегда экспертам удается справиться с поставленной задачей.

Так, героиней одного из выпусков стала Ольга, которая в обычной жизни носила легинсы и простые футболки. Стилисты шоу решили полностью изменить ее внешний вид и предложили три наряда. В первом они сделали акцент на оранжевом кожаном плаще и высоких ботинках в тон, во втором смешали все актуальные узоры — полоску, клетку, леопард и даже граффити. Третьим же нарядом стало черное прямое платье и обычные черные туфли-лодочки.

Зрители шоу не оставили без внимания выпуск и новый стиль Ольги, однако никто не оценил преображение. Как уверены пользователи Сети, эксперты подобрали неудачные образы, которые совсем не подходят героине. Стилисты не позаботились о ее фигуре, а сами вещи выглядят старомодно и безвкусно.