Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей

Регина Дубовицкая уже практически без перерывов ругается с кем-то из популярных юмористов. Стоит кому-то отозваться о ее «детище» без нужного пиетета, как телеведущая готова спустить на провинившегося всех собак. На этот раз под раздачу попала бывшая звезда шоу Елена Воробей.

В одном из интервью юмористка призналась, что передача стала «зашкварной». Также артистка заявила, что новые номера едва вызывают у нее хотя бы улыбку. Слова Воробей руководитель «Аншлага» восприняла как личное оскорбление и пошла в атаку.

Регина Игоревна заявила, что ее передача живет и здравствует уже больше тридцати трех лет. И, если бы у нее были низкие рейтинги, канал давно бы отказался от убыточного проекта. Также Дубовицкая сообщила, что уже активно работает над праздничными выпусками, которые выйдут в новогодние каникулы. И зрители, по мнению ведущей, с нетерпением ждут очередных передач.