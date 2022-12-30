Как россиян обманывают перед Новым годом: подлые трюки раскрыл продавец

Канун Нового года — один из самых насыщенных периодов в жизни россиян. За короткий срок нужно успеть подготовить стол, подарки близким и не забыть закончить важные дела. И в праздничной суматохе многие сталкиваются с обманом продавцов, но даже не всегда замечают это.

Например, один из известных приемов обмануть покупателя — обвес. Даже в больших торговых сетях сотрудники могут положить на несколько грамм товара меньше, чем оплачивает покупатель. А если клиент начнет возмущаться, то свалить вину на вес подложки или неточные весы.

Другой распространенный способ — продажа продуктов, у которых выходит срок годности. Мясо и рыбу, если они не выглядят испорченными, могут промыть в марганцовке и вновь выставить на прилавок: внешне товар не будет выделяться. Тоже самое происходит и с селедкой в рассоле, которую можно промыть и вновь упаковать. Ну а срок годности замороженных продуктов можно изменять, как пишет «Комсомольская правда », несколько раз подряд.

«Никому не хочется ехать и разбираться 30 декабря из-за куска сыра или банки с рыбкой, когда дел вагон, а в магазинах народу столько, что можно попасть в давку», — объясняет поведение недобропорядочных продавцов работница супермаркета с многолетним стажем.

При этом эксперты отмечают, что подобные хитрости не самая распространенная практика. Однако покупателям не нужно расслабляться и полностью доверять продавцам, ведь одна ошибка легко может испортить главный ужин в году.