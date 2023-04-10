Как родителям фантазии хватило? Над именем этой красотки потешался каждый

В советское время родители часто давали детям экзотические имена. Но потом это приносило немало проблем.

Так, жертвой своего имени стала признанная красавица советского кино Лионелла Скирда, которая впоследствии прославилась под фамилиями Пырьева и Стриженова. Когда юная актриса представлялась, многие не верили своими ушам. Из-за этого она попадала в щекотливые ситуации. Самое интересное, что ее редкое имя шло в связке с самым простым русским отчеством — Ивановна.

Этот контраст выглядел особенно комичным, да еще и в сочетании с фамилией Скирда.

Над артисткой подшучивал даже худрук в ГИТИСе. Он называл ее «Лина Лоллоскирдина» — из-за внешнего сходства с Джидой Лоллобриджидой.

Своим редким именем звезда фильма «Братья Карамазовы» обязана одной иностранке. Когда ее мать была беременна, она вместе с мужем путешествовала по Италии. Там супруги встретили невероятно красивую девушку и спросили ее имя. Та представилась Лионеллой. Так родители будущей звезды выбрали имя для своей дочери. Об этом рассказал автор Дзен-канала «Прикосновения».