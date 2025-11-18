«Как раз в моем вкусе»: сериал, за который поручился сам Кодзима — новинка Netflix оказалась настолько хороша, что он посмотрел все 6 серий залпом

Когда Хидэо Кодзима что-то хвалит, фанаты сразу навостряют уши. Создатель Death Stranding редко делится впечатлениями просто так, поэтому и мнение его имеет серьезный вес.

Новый японский сериал Netflix «Последний выживший самурай» зацепил его с первых минут. В своих соцсетях он признался, что посмотрел первые серии запоем и назвал проект «потрясающим».

Подходит для «гения»

В сериале «все работает как надо»: динамика, сюжетная сложность, ритм повествования. Но особенно впечатлило другое — проработка персонажей. Геймдизайнер, как и другие рецензенты, сравнил проект с «Сегуном» и «Игрой в кальмара». От автора, который десятилетиями строит свои истории вокруг хорошо проработанных миров, запоминающихся характеров и постепенного раскрытия героев, такая похвала на вес золота.

Это шоу как раз в моем вкусе.

Зрители поддерживают

Сериал основан на манге Сего Имамуры и Кацуми Татизавы и переносит зрителей в Японию XIX века. На старте эпохи Мэйдзи 292 самурая вступают в смертельный турнир: им нужно пройти путь от Киото до Токио, собирая бирки поверженных соперников.

Победитель получает 100 миллиардов иен, проигравшие — ничего, кроме смерти. Главную роль исполнил Дзюнъити Окада, который также выступил продюсером проекта.

У критиков «Последний выживший самурай» взлетел мгновенно: 100% на Rotten Tomatoes (пока по 7 рецензиям). На IMDb зрители чуть строже — 7,4, но оценка стабильная и растет. Отзывы в основном восторженные.

Зрители пишут, что сериал «великолепен», актерский состав «идеально подобран», а хореография боев почти на «космическом» уровне. Многие отмечают, что давно не видели настолько точных и элегантных сцен поединков. Финал шестого эпизода, где схватка разворачивается на фоне фейерверков, выглядит захватывающе.

Я, честно говоря, удивлен, что у этого сериала такой низкий рейтинг. Уже в первых двух сериях показана одна из лучших сюжетных линий, когда-либо созданных.

Есть и недовольство, но касается оно не сериала, а Netflix: зрители сетуют, что после такого финала придется ждать следующий сезон больше года. И все же главное уже понятно: «Последний выживший самурай» стал новым хитом из Японии, а интерес Кодзимы — лишь подтверждение того, что сериал стоит внимания.

