Как Пугачева относится к загулам Преснякова в США: реакция неожиданная

Никита Пресняков переехал в США, где продолжает вести разгульный образ жизни. Звездный наследник любит вечеринки, на которых не обходится без горячительных напитков. Вот и по случаю своего 32-летия музыкант устроил грандиозный праздник.

Внук Пугачевой признался поклонникам в соцсетях, что отлично провел время с друзьями, поэтому фотографий с их посиделок не будет. Общение вышло настолько душевным, что Никита «забыл о существовании телефона». Этот пост попался на глаза Алле Борисовне — и промолчать она не смогла.

Примадонна не скрыла, как относится к загулам любимого внука. Реакция оказалась неожиданной для большинства поклонников.

«Круто!» — поддержала Преснякова-младшего певица.

Судя по всему, она только рада тому, что рядом с Никитой есть те, с кем можно уйти в отрыв. Когда-то артистка и сама устраивала шумные дружеские встречи, легенды о которых ходят до сих пор.