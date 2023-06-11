Как проявить себя на свидании с Близнецами: совет подойдет не всем

О чем стоит знать тем, кто идет на первое свидание с представителем воздушного знака.

Близнецы по праву считаются одним из самых притягательных знаков в зодиакальной плеяде. Умные, харизматичные, привлекательные внешне, они становятся лакомым кусочком для представителей противоположного пола. Кажется, что добиться расположения Близнецов легко, ведь они всегда охотно идут на контакт, общаются, проявляют инициативу, но на самом деле покорить их сердце не так-то просто. Необходимо пройти своеобразную проверку, чтобы уроженец знака всерьез заинтересовался вами. Астрологи рассказали, на что чаще всего обращают внимание Близнецы на первом свидании и как сделать так, чтобы оно не стало последним.

Встречают по уму

Люди, рожденные под знаком Близнецов, конечно, могут испытать поверхностный интерес к кому-то благодаря привлекательной внешности. Однако для того, чтобы этот знак захотел вступить в серьезные и продолжительные отношения, красивых глаз будет недостаточно.

Общение - стихия Близнецов.

Без него они чувствуют себя точно так же, как рыба без воды. Подопечные Плутона обожают болтать на самые разные темы, диапазон их интересов практически безграничен - они с одинаковым упоением могут обсуждать философию Гегеля и новый эпизод популярного сериала.

Близнецы могут найти общий язык с любым собеседником, однако когда дело касается не просто ни к чему не обязывающей болтовни, а дружеских или романтических отношений, они становятся более требовательными. Важно, чтобы человек соответствовал их уровню.

Если потенциальный партнер способен поддержать не только пустяковую беседу “о том о сем”, но и интеллектуальный разговор, Близнецы забудут обо всем на свете.

Неважно, в каком кафе или ресторане вы сидите, какие блюда выбрали, представитель знака будет всецело поглощен общением.

Поэтому астрологи рекомендуют не стесняться на первом свидании и демонстрировать Близнецам свой ум, начитанность, насмотренность и т.д. В том, что эта встреча не станет последней, нет никаких сомнений - этот знак высоко ценит превосходных собеседников.

К сожалению, этот совет не подойдет тем, кто не в состоянии поддержать беседу на любую тему.

Какой бы роскошный наряд вы ни выбрали, какие бы изысканные блюда ни заказали, все это все равно не затмит для Близнецов пробелов в знаниях и отсутствие хобби. Вряд ли они отправятся на встречу с таким человеком еще раз.