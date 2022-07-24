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Киноафиша Статьи «Нашла продюсера в отеле»: советская звезда разоблачила Миллу Йовович

«Нашла продюсера в отеле»: советская звезда разоблачила Миллу Йовович

24 июля 2022 16:03
«Нашла продюсера в отеле»: советская звезда разоблачила Миллу Йовович

За американскую мечту придется заплатить сполна.

Лишь единицам удается построить карьеру в Голливуде, приехав из другой странны, особенно если речь идет о территории СНГ. Об этом предупредила звезда фильма «Не может быть!» Лариса Еремина.

На пике популярности актриса покинула СССР и переехала в США, вслед за своим мужем-иностранцем. Ереминой удалось построить карьеру и за границей: она снималась в кино, играла на сцене театра, дублировала фильмы и работала телеведущей.

Благодаря богатому опыту Лариса открыла школу актерского мастерства, где раскрыла ученикам суровую правду жизни — пробивная сила важнее таланта.

«Что значит пробивная сила в Голливуде? Это погоня за продюсерами. Милла Йовович не скрывает, что на первом просмотре ее забраковал продюсер, но она нашла его в отеле», — передает слова актрисы «Культурология».

Неизвестно достоверно, о каком продюсера шла речь, но им мог быть и Харви Вайнштейн, с которым Йовович сотрудничала до движения #MeToo.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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