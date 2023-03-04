Как привлечь внимание любимого человека? Подскажет его знак Зодиака

Желание понравиться любимому человеку вполне понятно и естественно, главное - найти нужный путь к его сердцу. Астрологи решили облегчить задачу влюбленным и назвали безотказно действующие способы покорить избранника раз и навсегда.

Овен

Уроженцы огненного знака любят, когда им доверяют и признают их авторитет.

Лучший способ польстить Овну и заслужить его расположение - обратиться к нему за советом.

Телец

Покорить сердечко Тельца проще простого - достаточно лишь интересоваться теми же вещами, что и они. Правда, делать это нужно искренне - фальш этот знак раскусит сразу.

Близнецы

Уроженцам воздушного знака нравится, когда им делают комплименты - не только внешности, но и их талантам, например. Они точно обратят внимание на того, кто ими восхищается.

Рак

Этот знак постоянно приходит на помощь другим и страдает от того, что редко кто отвечает взаимностью. Рак оценит, если вы будете к нему внимательны и заботливы, окажетесь рядом в трудную минуту.

Лев

Больше всего на свете Лев ценит оригинальность. Хотите, чтобы он пал к вашим ногам? Удивите его!

Да, это сложно, но ведь и награда в виде львиной любви определенно стоит всех усилий.

Дева

У каждой Девы свое представление об идеальном возлюбленном. Аккуратно расспросите ее об этом, и если в ваших силах соответствовать высоким запросам - дерзайте.

Весы

Представителей воздушного знака порой не надо даже соблазнять - они охотно соблазняются сами. Весы обожают все красивое, так станьте усладой для их глаз, и дело в шляпе.

Скорпион

Скорпион ценит инициативу и смелость. Если вы не станете ходить вокруг да около с туманными намеками, а подойдете и пригласите на свидание, он не сможет отказать.

Стрелец

Со Стрельцами лучше всего флиртовать в расслабленной атмосфере, например, на вечеринке.

Музыка и танцы сделают свое дело, а взгляды и улыбки скажут больше, чем любые слова.

Козерог

Представитель земного знака обязательно оценит пунктуальность, ответственность и умение держать свое слово. Покажите Козерогу, что обладаете этими качествами, и он сам падет к вам в объятия.

Водолей

Поймать волну, на которой находится Водолей, нелегко. Заинтересовать его могут оригинальность и нестандартный взгляд на обыденные вещи.

Рыбы

Рыбки невероятно ценят искренность. Делитесь с ними своими эмоциями и интересуйтесь, что думают и чувствуют они - это прямой путь к их сердечку.