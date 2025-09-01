Меню
«Как приручить дракона» — это не просто трилогия: собрали все фильмы франшизы, чтобы вы ничего не упустили при просмотре

1 сентября 2025 13:35
Теперь вы точно не запутаетесь, что и в каком порядке смотреть.

Франшиза «Как приручить дракона» — это гораздо больше, чем знаменитая трилогия. Это целая вселенная, покорившая сердца зрителей по всему миру.

Популярность истории об Иккинге и Беззубике не угасает, и проект продолжает расширяться: помимо многочисленных спин-оффов и сериалов, в июне 2025го вышла четвертая часть, на этот раз в формате игрового кино.

Чтобы вы ничего не упустили при знакомстве с этим удивительным миром, мы собрали в одном месте все фильмы и сериалы в порядке хронологии выхода.

Вот все фильмы «Как приручить дракона»:

  • Фильм «Как приручить дракона» (2010);
  • Короткометражка «Легенда о Костоломе» (2010);
  • Короткометражка «Книга драконов» (2010);
  • Короткометражка «Драконы: Подарок ночной фурии» (2011);
  • Сериал «Драконы и всадники Олуха» (2012–2014);
  • Короткометражка «Драконы: Гонки бесстрашных. Начало» (2014);
  • Фильм «Как приручить дракона 2» (2014);
  • Сериал «Драконы: Гонки по краю» (2015–2018);
  • Фильм «Как приручить дракона 3» (2019);
  • Короткометражка «Как приручить дракона: Возвращение» (2019);
  • Сериал «Драконы: Девять миров» (2021–…);
  • Игровой фильм «Как приручить дракона» (2025).
Теперь у вас есть полный гид по погружению во вселенную. Приятного просмотра!

Ранее мы писали: 48.4 млн рублей за уик-энд: этот российский мультфильм сейчас № 1 в прокате — «просто огонь» и может «подлатать настроение»

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Книга драконов» (2010)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
