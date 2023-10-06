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«Как приговор»: пророческие слова Михаила Ефремова сбываются с пугающей точностью

6 октября 2023 19:45
«Как приговор»: пророческие слова Михаила Ефремова сбываются с пугающей точностью

Все знал заранее.

Михаил Ефремов сам навлек беду на свою голову. Однажды он произнес фразу, которая предопределила его судьбу.

Три года назад артиста признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы. Новость об этом шокировала всех, но сам Ефремов задолго до трагедии знал, что окажется за решеткой.

Однажды он вместе с Любовью Успенской был на гастролях в США. Звезда экрана вышел на сцену и спел хит королевы шансона «Кабриолет». Но изменил слова песни, выдав: «А я сяду на 10 лет». Немного ошибся со сроком, но сути это не меняет.

«Как приговор себе», — удивилась знаменитость в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Любовь Залмановна считает, что актера погубила пандемия. Оставшись без любимой работы, он снова начал пить. Близкие не смогли помочь, и зависимость привела к ужасным последствиям.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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