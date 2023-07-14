Как приемные: на детей Донны их «Беверли-Хиллз 90210» без слез не взглянешь

Тори Спеллинг проснулась знаменитой после выхода молодежного сериала «Беверли-Хиллз 90210». В проекте Аарона Спеллинга, отца актрисы, ей досталась роль Донны. До сих пор Тори прочно ассоциируется со своей героиней.

После окончания телехита «Беверли-Хиллз 90210» Спеллинг продолжила активно сниматься. Она появилась в фильмах «Очень страшное кино 2», «Молчание», «Семейный план», «Размышления об убийстве» и в других. Насыщенной оказалась не только карьера Тори, но и ее личная жизнь.

Когда актриса была замужем за Чарли Шэнианом, она закрутила роман с актером Дином МакДермоттом. Интрижка переросла в серьезные отношения, и Тори подала на развод с Чарли. В браке с МакДермоттом она родила пятерых детей — трех мальчиков и двух девочек.

Спеллинг часто делится семейными фото в соцсетях. Поклонники отмечают, что дети 50-летней Тори далеко не красавцы и не красавицы. Некоторые предположили, что наследники приходятся артистке неродными. А у одной из дочерей уже явные проблемы с лишним весом. Удручает внешность и самой актрисы — виной тому бесконечные операции. Ее лицо выглядит перетянутым, а мимика — вымученной.