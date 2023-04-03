Как преобразилась самая скандальная телеведущая России: народ до сих пор в шоке

Анфиса Чехова прославилась благодаря шоу «Секс с Анфисой Чеховой». Миниатюрной (165 см) ведущей удалось вывести пышные формы в тренды, но сама она долго время страдала от лишнего веса и наконец-то одолела его.

От свежих снимков скандальной теледивы не оторвать глаз. Постройневшая мечта миллионов мужчин вернулась на телевидение, любит фотографироваться в бикини и готовит к запуску собственный курс о похудении. От животика, который давал знать о себе еще в школьные годы, не осталось и следа. Поговаривают, что Анфиса сделала операцию по уменьшению желудка. Ни следа не осталось и от объемных бедер, которые раньше Чехова скрывала от подписчиков при помощи фильтров, а в реальности прятала в юбках-колоколах и в свободного кроя нарядах.

Преображение телезвезды выглядит невероятным и до сих пор приводит фанатов в восторг. «Сейчас вы хороши, просто 1000%! Всегда шикарная», «Элегантная, нежная, красивая, завораживающая и чистая», — соцсети артистки изобилуют хвалебными комментариями.