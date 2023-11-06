Как предохранялись женщины во времена царской России: от крестьянок до императриц

На Руси многие женщины заводили столько детей, сколько им удавалось, особенно в крестьянских семьях. Но были те, кто не хотел постоянно ходить беременными. Тогда в ход шли самые разных ухищрения.

Некоторые способы были основаны на суевериях. Например, прежде чем лечь в постель, женщина могла плюнуть или чихнуть в рот лягушке. Как это должно было сработать, непонятно.

Другие съедали перед соитием пчелу: считалось, что кислота насекомого защитит от незапланированной беременности.

Еще один жуткий метод — обручальное кольцо в матке. Оно работало по принципу современных спиралей, которые и сами по себе не слишком надежны. Устанавливали украшение через пару часов после родов. Зачастую оно врастало в ткани и достать его было уже невозможно.

Самый обоснованный способ, хотя не менее рискованный, — это создание кислой среды. Для этого в половой орган женщину заливали уксус. Состоятельные дамы пользовались лимонными дольками. Считалось, что сок этого фрукта не позволит зачать. Впрочем, эффективность такой контрацепции тоже была невысока.