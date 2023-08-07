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Как предохранялись женщины в СССР: от этого дикого метода кровь стынет в жилах

7 августа 2023 09:30
Как предохранялись женщины в СССР: от этого дикого метода кровь стынет в жилах

Выбор у дам был очень невелик.

В Советском Союзе о методах контрацепции знали немного, поэтому секс был очень рискованным мероприятием. Даже врачи избегали темы предохранения, и женщинам приходилось выкручиваться самостоятельно.

В СССР самым распространенным способом избавления от нежелательной беременности был аборт. Как же женщины доводили до такой крайности? Все объясняется довольно просто.

Дело в том, что об «изделии № 2» узнали лишь к началу 80-х годов. Однако этот метод контрацепции не снискал в народе популярности, да и приобрести презервативы можно было далеко не в каждой аптеке страны.

Многим женщинам ничего не оставалось, кроме как прибегать к «бабушкиным» диким методам. Так, сами врачи советовали замужним дамам после контакта использовать «чудо-состав» из воды и столовой ложки лимонной кислоты. Само собой, этот крайне сомнительный метод не спасал от нежелательной беременности. Поэтому советские женщины так часто делали аборты, чем губили свое здоровье.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" 1979
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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