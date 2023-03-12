Как предохранялись в гареме султана: сегодня эти методы повергнут в шок

Султан Сулейман был властителем не только огромной империи, но и большого гарема. По некоторым данным, под одной крышей во дворце Топкапы жило около 1000 женщин, часть из которых были наложницами правителя. Однако далеко не все из них должны были родить наследников, поэтому часто его фавориткам приходилось прибегать к необычным способам контрацепции.

Так, самым распространенным методом стало спринцевание. Таким образом девушки создавали специальную кислую среду, в которой будущее потомство непременно бы погибло. Помимо этого, многие использовали перед самим половым актом специальные тампоны, смоченные отварами трав, а во время него — оливковое или кедровое масло.

Подобные способы, как были уверены обитательницы гарема, должны были спасти наложниц от нежелательной беременности. Однако если это не помогало, то первое время они пили специальные отвары с абортивным эффектом, а после отправлялись на аборт. Но при всем старании врачей того времени, процедура все равно была жестокой и серьезно вредила женскому здоровью.