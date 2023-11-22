Как предохранялись от нежелательной беременности на Руси: от этих методов вам будет не по себе

Это сегодня наука шагнула так далеко, что средства контрацепции есть на любой вкус и кошелек. На Руси таким разнообразием медицинских «предохранителей» от нежелательной беременности похвастаться не могли. Поэтому приходилось изобретать способы самостоятельно. И от этой изобретательности сегодня становится не по себе.

Кислая пища

На Руси считалось, что кислая среда во влагалище способна предотвратить нежелательную беременность. Поэтому после полового акта в него вводили уксус или даже мочу. Более состоятельные слои пользовались долькой лимона. Был даже довольно жуткий рецепт.

Им пользовались во времена Петра Первого. Женщина брала лошадиный навоз, мед и кое-какие секретные травки. Их клали (наливали) на тряпку и вводили во влагалище. Способ, правда, был не только малоэффективным, но еще и жутко опасным для здоровья. Поэтому от него довольно быстро отказались.

Кольцо

Женщина, которая не хотела больше иметь детей, вводила в матку обручальное кольцо. Сделать это нужно было сразу после родов, пока матка не успела сократиться. Предполагалось, что получится нечто в духе современной спирали. Металл постепенно врастал в ткани.

Поэтому нет ничего удивительного, что женщины то и дело обращались к врачам с кровотечениями. А затем при операции внутри них находили кольца, которые «жили» в матке по несколько десятков лет.