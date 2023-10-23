Как правильно любить земные знаки Зодиака, чтобы они отвечали взаимностью

Некоторые люди убеждены, что земные знаки зодиака не умеют любить и быть любимыми. Мол, на первом месте у них - работа, ну а романтика и все остальное - потом. В действительности Телец, Козерог и Дева с радостью открывают свое сердце для прекрасного чувства, но чтобы они решились на это, необходимо обладать одним важным качеством. Без чего именно не обойтись в отношениях с земными знаками, рассказываем прямо сейчас.

В число земных знаков входят Телец, Дева и Козерог. В гороскопе они немного теряются на фоне других, более ярких и выразительных собратьев. Однако из них получаются прекрасные партнеры, необходимо только знать секрет, который поможет прожить под одной крышей долгие годы.

Как известно, представители земной стихии не могут похвастаться эмоциональностью.

От них не дождешься ни телячьих нежностей, ни романтических сюрпризов. ни прекрасных и безумных подвигов. Вторая половинка может даже задуматься: а любят ли ее?

По словам астрологов, не стоит впадать в панику и бежать к своему избраннику с обвинениями. Терпение - вот что пригодится человеку, решившему связать свою судьбу с Девой, Тельцом или Козерогом. Импульсивные поступки в данном случае не приведут ни к чему хорошему, а лишь подорвут доверие земного знака.

Необходимо помнить, что представители этой стихии отличаются наибольшей приземленностью во всем гороскопе.

В то время как другие знаки будут обещать второй половинке луну с неба, Козерог, Дева и Телец принесут только те клятвы, которые могут сдержать. И, если призадуматься, это совсем не плохо.

Так, по крайней мере, партнеру удастся избежать определенных иллюзий. Кстати, уроженцы земного знака ждут того же от своей второй половинки - красивые слова и нереалистичные обещания не по вкусу Тельцу, Деве и Козерогу. Уж лучше пообещать им что-то конкретное и сдержать свое слово.

В быту представители земной стихии тоже могут показаться странными.

У них с давних пор заведены определенные традиции и ритуалы, с которыми Козерог, Телец и Дева идут по жизни и не собираются им изменять. Не нужно задаваь лишних вопросов и посмеиваться, земные знаки будут за это благодарны.

Вообще, люди, рожденные под этими созвездиями, ищут спутника, с которым будут на одной волне. Того, кто будет понимать их даже не с полуслова, а с полувздоха. И если Телец, Дева или Козерог будут в очередной раз «чудить», не скажут ни слова, а молчаливо поддержат.