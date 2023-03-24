Как появились ватники и почему стали символом СССР: это очень любопытно

Русские ватники прочно обосновались в коллекциях модных домов. Экземпляры работы итальянских и французских дизайнеров стоят от 87 000 до 137 000 рублей. То, в чем отцы и деды в России кололи дрова и ходили на охоту, сегодня является фешен-объектом, желанным для многих обладателей экстравагантного гардероба.

История русского ватника корнями уходит в XI век. Тогда ратники утепляли стеганые кафтаны конским волосом. В XIX веке немцы придумали заменить его на вату. Набитые ей стеганые куртки в России стали обязательным элементом экипировки военного после того, как много солдат погибло в русско-турецкой войне (1877-1878 гг.) от обморожений.

В 1930-х удобное и теплое одеяние носили не только военные, но и рабочие, колхозники и строители. На фронтах Великой Отечественной войны телогрейка, душегрейка или фуфайка стала дополнительной броней для бойцов. Прострелить ее из винтовки Мосина было невозможно, как отмечает блогер Шэд Брукс в беседе с журналистами «РЕН ТВ ».