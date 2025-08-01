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Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги

1 августа 2025 08:56
Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги

К тому же, все они уже вышли целиком.

Недавно вышло аниме «Повелитель тайн» — мрачное, атмосферное фэнтези с налётом викторианской эстетики и стимпанка.

По сюжету главный герой, Чжоу Минжуй, попадает в чужой мир в теле погибшего мужчины по имени Клейн Моретти. Теперь он казывается втянут в игру религиозных орденов, древних пророчеств и собственной пробуждающейся силы.

Многие хвалят сериал за стильный визуал и необычный мир, в котором паровые машины, дирижабли и броненосцы сосуществуют с алхимиками, магическими зельями и картами таро.

Но есть и обратная сторона: рваный темп повествования и сложный лор делают восприятие сюжета не самым простым. А значит, это не тот тайтл, который можно смотреть фоном или на автомате.

Поэтому мы подобрали 3 аниме, которые близки по духу и атмосфере, но при этом — куда более внятные и доступные для понимания. Тут тоже есть загадки, магия и тайны прошлого — только без перегруза и с более чёткой подачей сюжета.

«91 день» (2016)

Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги

IMDb: 7.6

Сходство: альтернативное прошлое, стилистика XX века, тёмная атмосфера, тайны, месть, подделки личностей

Почему стоит посмотреть: Сюжет — понятный и плотный, всё строится вокруг одного конфликта: герой возвращается в город, чтобы отомстить мафиози, убившим его семью.

Эстетика — нуар, дым, граммофоны и кровь. Сериал короткий (13 серий) и держит в напряжении. Мистика тут заменяется глубокой психологией.

«Таинственная библиотека Данталиан» (2011)

Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги

IMDb: 6.6

Сходство: викторианская эстетика, тайные знания, магия, алхимия, артефакты

Почему стоит посмотреть: Главный герой наследует библиотеку с магическими книгами и вместе с тем встречает загадочную девочку-хранительницу. Вместе они расследуют случаи, связанные с запретными знаниями.

Сюжет эпизодический, но логичный. Очень красиво нарисовано, местами мрачно, но без перегруза.

«Мемуары Ванитаса» (2021)

Как «Повелитель тайн», но не ломают мозг: 3 похожих аниме с атмосферной эстетикой — про вампиров, мафию и… книги

IMDb: 7.6

Сходство: альтернативный XIX век, Париж, магия, таинственные силы, исследование прошлого

Почему стоит посмотреть: Мир фэнтезийный, но читается легко. Главный герой — врач вампиров с магической книгой, исследующий загадочные болезни души.

Отличный баланс между экшеном, диалогами и раскрытием лора. Очень красивая анимация и чёткая внутренняя логика.

Ранее мы писали: «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда

Фото: Кадры из сериала «Повелитель тайн», «91 день», «Таинственная библиотека Данталиан», «Мемуары Ванитаса»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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2 комментария
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