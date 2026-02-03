Как «Последний богатырь», но сюжет в 1000 раз круче: этот фильм 2026 года настоящее комбо русских сказок — актерский состав топ

В последние годы режиссеры особенно активно начали переснимать русские сказки, однако фильм «Как Иван в сказку попал» стоит выделить особенно. Кинопремьера состоится 17 сентября 2026 года.

О чем фильм

Мальчик Ваня совершенно не любит сказки и не верит в волшебство. Однако неожиданно он оказался в волшебном сундуке и попал в мир сказок. Чтобы вновь оказаться дома, Ивану предстоит столкнуться с нечистой силой, а также обрести друзей и совершить самый настоящий подвиг. В волшебном мире Ивану предстоит встретиться с различными героями сказок и поверить в чудеса.

Что стоит ждать

У фильма мощный актерский состав, как и у киносерии «Последний богатырь». В главных ролях можно будет увидеть Марию Аронову (Матушка Печка), Илью Виногорского (Царевич), Ирину Горбачеву (Яблонька), Санту Нужную (Аленушка), певицу Пелагея (Кисельная Река). Фильм для настоящих поклонников сказок. Вас ждет встреча с Царевной-лягушкой, Колобком, Бабой-ягой, Кощеем, Лихом одноглазым, Идолищем Поганым, Змеем Горынычем.

Режиссером проекта выступает Алексей Нужный. В его режиссерской фильмографии более 10 картин, в том числе «Бременские музыканты», то есть мир сказок ему вовсе не чужд.