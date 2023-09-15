Как после происшествия в самолете выглядит Сердючка: даже тучные американцы шокированы

Гастроли Андрея Данилко в США едва не закончились плачевно. Артист, выступающий под именем Верка Сердючка, летел в Нью-Йорк, когда началась сильная гроза. Из-за этого пилотам пришлось срочно менять курс и аварийно сажать самолет в Коннектикуте.

Оттуда Данилко добирался до Нью-Йорка уже на автомобиле. Ему удалось почти не опоздать на выступление в Kings Theatre, но на час концерт все-таки задержали. Впрочем, успешно отработать весь вечер Андрей не смог, хотя зрители верно его ждали. Об этом рассказал портал «7 дней».

После долгой дороги и пережитого стресса певец вышел на сцену уставшим и практически не мог петь — половину композиций вместо артиста исполняли хором зрители. А в самый разгар шоу наряд Верки Сердючки едва не лопнул на округлившемся животе исполнителя. Данилко уже давно ведет борьбу с лишним весом, но пока успеха не добился.