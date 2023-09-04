Как после пластики выглядит сестра Анастасии Вертинской, с которой они всю жизнь ссорились и соперничали

У легендарного исполнителя Александра Вертинского было две красавицы-дочери, к которым он был искренне привязан. А вот девочки между собой конфликтовали с самого детства. Анастасия Вертинская завидовала даже изысканному имени, которое родители дали ее старшей сестре Марианне.

Дома постоянно происходили ссоры и скандалы: девочки требовали одинаковых подарков и платьев, соперничали за внимание родителей. А когда Анастасия Вертинская за считанные годы превратилась в советскую звезду благодаря фильмам «Алые паруса» и «Человек-амфибия», ее отношения с сестрой окончательно разладились.

Марианна к тому времени тоже снималась в театре и кино, но конкурировать с родственницей по уровню популярности не могла. Во взрослом возрасте актрисы смогли наладить нейтральные отношения, однако о теплой дружбе между ними говорить не приходилось, скорее, это было состояние «холодной войны».

Любопытно, что Марианна Вертинская, как и ее младшая сестра Анастасия, является поклонницей пластики и разнообразных косметологических процедур. Однако на ее внешности вмешательства врачей сказались не так пагубно: 80-летняя артистка смогла сохранить присущие ей естественные черты лица и живую мимику.