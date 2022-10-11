Как покойная мать: ахнете, увидев дочь Юлии Началовой сегодня

Звездная наследница похожа на мать не только внешне.

Вера Алдонина избегает излишнего внимания прессы к собственной персоне и редко выходит на связь с поклонниками. Однако каждый раз, когда дочь певицы Юлии Началовой делает исключение из этого правила, ее появление на публике производит фурор.

Так случилось и теперь, когда звездная наследница оставила новую публикацию в своих социальных сетях. Артистка порадовала подписчиков сразу несколькими своими фотографиями, сделанными в Кремлевском дворце. Увидев их, фолловеры ахнули.

Все потому, что 15-летняя Вера стала полной копией своей покойной матери. Такое поразительное сходство не могло не остаться незамеченным интернет-пользователями. В комментариях многие поспешили обсудить внешность Алдониной, а также ее вокал. По мнению фолловеров, голос звездной наследницы схож с голосом Началовой.