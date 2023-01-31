Как покорить сердце принца: россияне опешили от способа Меган Маркл

Мемуары принца Гарри бьют рекорды продаж: только за первые сутки книга откровенных признаний герцога Сассекского обошла по продажам «Гарри Поттера». И это неудивительно, ведь Гарри делится с аудиторией рассказом о том, как Меган Маркл окончательно завоевала его сердце.

Это произошло во время их третьего свидания в Африке. Тогда принц опасался, что возлюбленная не выдержит походные тяготы дикой природы. Но американская красотка его удивила. Меган Маркл с радостью бежала справлять нужду в лес, не страшась многочисленных опасностей, подстерегающих любого на Черном континенте. Гарри поразился тому, какой неприхотливой и приземленной девушкой оказалась его избранница, и принял решение связать свою жизнь с ней именно после этого случая.

Не все комментаторы оценили историю Гарри: «Раньше принцы в девушек влюблялись из-за их красоты и доброты, а теперь начнут по кустам искать». Впрочем, кое-кто воспринял это как руководство к действию: «Так вот, оказывается, как за принцев замуж выходят? Ладно, будем справлять нужду прямо посреди улицы, причем днем... Только, боюсь, принцев на всех не хватит».