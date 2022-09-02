Как под копирку: вы ахнете, узнав, чем «вдохновлялись» авторы турецких сериалов

Турецкое телевидение находит поклонников по всему миру. Зрители высоко ценят интригующие сюжеты и игру актеров, поэтому в каждой стране можно встретить любителей романтического сериала «Постучись в мою дверь» или фанатов «Великолепного века». При этом, как оказалось, далеко не все популярные сюжеты сценаристы придумывают самостоятельно.

Так, хит «Не отпускай мою руку» с Альп Навруз и Алиной Боз в главных ролях является практически точной копией корейского сериала «Великолепное наследие». Создатели решили не усложнять сюжет, а просто скопировали всю историю. В итоге проект выходил на экраны два сезона и собрал весьма положительные отзывы критиков и зрителей. Кроме того и «Вишневый сезон» стал копией корейского проекта «Достоинство джентльмена». Обе истории рассказывают о студентах и их запутанных отношениях друг с другом.

Драма «Любовь. Разум. Месть», покорившая сердца зрителей во всем мире, оказалась основана на корейском шоу «Хитрость незамужней женщины», которое выходило еще в 2014 году. Турецкие продюсеры решили полностью повторить оригинальную историю, лишь перенесли место действия к себе на родину.

Также и другие турецкие хиты являются точными или частичными копиями популярных дорам. Сами продюсеры никогда не рассказывают об источниках вдохновения, а многие поклонники не догадываются, на чем основаны их любимые шоу.