Как под копирку: страшная судьба двух советских актрис ужаснет каждого

Александру Завьялову многие зрители могут помнить по роли Пистимеи в фильме «Тени исчезают в полдень». Ее красоту считали колдовской: в 1960-е годы снимок актрисы даже попал в американский журнал. Актриса вышла замуж за художника Дмитрия Бучкина. В 1963 году Завьялова родила дочку Таню.

Уже через несколько месяцев на одном из ужинов в американском посольстве у актрисы закрутился роман с зарубежным бизнесменом. Их отношениям положили конец спецслужбы, выслав американца на родину. За актрисой же закрепилась неблагонадежная репутация, из-за которой ее отказывались снимать. Муж после скандала с Александрой развелся.

Запрет КГБ на участие Завьяловой в съемках несколько раз обходили: на такой риск шел режиссер Резо Эсадзе, который некоторое время встречался с актрисой. Но к 1970-м годам из-за невостребованности Александра впала в депрессию и оказалась в психиатрической лечебнице. Дома у нее остались 12-летняя дочка и только что родившийся сын Петя. Мальчика поместили в детдом, а его сестру забрал на воспитание биологический отец.

Всю оставшуюся жизнь Завьялова то и дело ложилась в клинику. Уделять время сыну у нее не получалось, он нигде не работал и был зависим от спиртного. В 2016 году Петр зарезал свою мать, актрисе было 79 лет. Мужчина до сих пор отбывает наказание в колонии.

От руки близкого человека умерла и другая советская звезда Анастасия Иванова. Ее сделала известной трогательная романтическая героиня в фильме «Не могу сказать „прощай“» 1972 года. У нее тоже был перерыв в карьере из-за рождения ребенка: в браке с Борисом Невзоровым на свет появилась дочка Полина. В годы перестройки нежная красота Ивановой оказалась не нужна на экране. Она страдала из-за отсутствия предложений о работе. А затем разыгралась трагедия.

В 1993 году Невзоров обнаружил убитую 34-летнюю жену в квартире. Как выяснили следователи, в тот день к ним в гости пришел общий знакомый Сергей Просветов. Иванова впустила мужчину, не ожидая подвоха. Он нанес ей несколько ножевых ранений, а потом задушил. Из квартиры Просветов украл магнитофон и кольца.