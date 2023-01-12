Как петь, мыться и учить попугаев говорить: обомлеете, о чем «Камасутра» на самом деле

Популярная книга совсем не то, чем кажется.

Для большинства людей «Камасутра» — это некое пособие для влюбленных. В нем описаны любовные утехи, с помощью которых можно разнообразить интимную жизнь в паре. Однако это всего лишь заблуждение.

Книга древнеиндийского философа учит не просто любовному мастерству и новым позам, в ней скрыто целое мировоззрение. К примеру, этот трактат рассказывает, как устроить жизнь так, чтобы получить от нее максимум удовольствия и при этом не быть рабом собственных желаний.

Также в труде подробно объясняются правила для знатных горожан. Для людей с таким статусом важно красиво петь, танцевать, уметь играть на музыкальных инструментах, составлять узоры из риса и даже учить попугаев разговаривать.

Еще одно важное место в этом творении занимают правила гигиены. Именно в «Камасутре» подробно описан уход за своим телом, а именно, когда необходимо мыться и в каких случаях использовать мыло.