Как пережить развод: всего одна фраза Елены Степаненко закалит россиянок

Елена Степаненко и Евгений Петросян стали мужем и женой в 1985 году, а развелись пять лет назад. Многие поклонники не скрывали, что переживают за состояние юмористки, ведь именно Петросян настоял на разводе. Однако Степаненко удалось доказать, что у фанатов нет повода для беспокойства.

Дело в том, что практически сразу после расставания артистка начала посвящать свои выступления теме развода. Она активно высмеивала бывшего мужа и его молодую избранницу. А одну часть программы посвятила собственному мироощущению. Как призналась Степаненко, развод не должен сказываться на внутреннем состоянии женщины.

«Женщина не спирт: разведенная слабее не становится», — уверена артистка.

Поклонницы Степаненко не оставили без внимания ее выступление. Фанатки похвалили знаменитость за чувство юмора и признались, что ее слова стали для них настоящей опорой.