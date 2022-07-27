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«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали

27 июля 2022 07:41
«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали

Певица счастлива со своим супругом уже более 30 лет.

Певица Натали счастлива в браке уже более 30 лет. Она вышла замуж рано, в 17, однако никогда не жалела о своем решении. Ее супруг Александр Рудин не только осчастливил юную девушку, но и помог ее начинающейся карьере. Именно с его помощью Натали записала свои первые кассеты и прорвалась в мир шоу-бизнеса.

«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали«Как папа с дочкой»: народ ахнул при виде мужа Натали

При том что Натали никогда не скрывала своего супруга от фанатов и публики, Александр не часто появляется вместе с женой на официальных мероприятиях, а также редко появляется в ее соцсетях. Для многих внешний вид супруга звезды оказался настоящим шоком. Несмотря на то что Натали младше Александра всего на 4 года, он выглядит намного старше своей супруги. Некоторые поклонники певицы уверены, что разительный контраст между мужем и женой появился потому, что Натали выглядит намного моложе своих 47 лет, а вот Рудин как раз выглядит на свои 51. Однако большинство людей все-таки воспринимает пару внешне как отца с дочерью.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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