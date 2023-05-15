Как относятся к русским в Европе: Орлова расставила все точки над «i»

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова недавно вернулась из поездки по Европе вместе с мужем. Супруги сейчас ждут второго ребенка, и 44-летняя певица решила перед столь ответственным событием совершить вояж по Старому Свету. А по возвращении она рассказала своим подписчикам о том, как сейчас европейцы относятся к жителям России.

По словам Орловой, за последнее время она побывала во многих странах — Турции, Италии, Франции — и нигде не встречалась с негативным отношением к России или ее жителям. Артистка подчеркнула, что за все время их путешествия в ее сторону, как и в сторону ее мужа Валерия, никто ни разу не взглянул косо или с укоризной.

Звезда развеяла опасения о том, что европейцы не ждут русских у себя дома. По ее словам, даже в нынешних сложных условиях главное — это сохранять позитив и человеческое отношение друг к другу. Подобную уверенность не развеяло даже то, что в Милане певица стала жертвой настоящего уличного ограбления.