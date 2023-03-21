Как отбирали наложниц в гаремы: многие россиянки не смогли бы пройти отбор

Гаремы Османской империи были известны во всем мире, а многие девушки мечтали оказаться среди наложниц султана. Они были уверены, что обязательно смогут завоевать сердце правителя и жить до конца дней в роскоши. Однако оказаться среди рабынь правителя было весьма непросто.

Дело в том, что все девушки проходили весьма строгий отбор, который проводили евнухи и повитухи. В первую очередь они смотрели на цвет волос: больше всего ценились брюнетки, которых было около 87% (поэтому русые россиянки точно бы не смогли попасть в гарем), также практически никогда не брали в наложниц рыжих красавиц, так как они считались нечистыми.

Помимо этого, обращали внимание и на фигуру. Так, чтобы попасть в число наложниц, бедра и талия девушки должны были быть в соотношении 3/2. В противном случае, евнухи даже не взглянули бы на кандидатку.

После этого девушек проверяли на девственность и отправляли в гарем. Там они проходили обучение и становились официальными наложницами, ожидая своей аудиенции с султаном.