Как они выжили? Выходки советских детей сегодня повергнут в шок любого

Кажется, что с каждым новым поколением дети становятся все более беззаботными, а опасности почти полностью исчезают с их пути. Поэтому, глядя на образ жизни советских ребят, можно невольно удивиться их озорному характеру и смелости.

Например, они часто проводили время на улице, играя с перочинными ножами и другими острыми предметами. А некоторые мастерили из дерева настоящие луки и стрелы, которые сейчас почти не встретишь на детских площадках.

Не секрет, что такие забавы были весьма опасны, поэтому мальчики часто приходили домой с ушибами и ссадинами. Однако это их не смущало. Ребята уже привыкли к синякам и разодранным коленкам, которые только подчеркивали их бесстрашный характер. И даже если рана начинала болеть, то они знали, как самостоятельно ее обработать.

Увлекаясь играми, дети забывали об учебе и могли несерьезно относиться к домашним заданиям. Современные же школьники не могут позволить себе такое отношение к знаниям.