Как они делают это? Режиссер «Вызова» разболтал замалчиваемую правду о жизни на МКС

Полеты в космос манят множество людей по всему миру. Тысячи энтузиастов мечтают оказаться на орбите и посмотреть со стороны на родную Землю. При этом мало кто догадывается, с какими сложностями сталкиваются астронавты по время своих полетов.

Как признался Клим Шипенко, отправившийся в космос ради съемок своего фильма, быт на МКС сложно назвать комфортным. Вся еда находится в тюбиках, а некоторые блюда нужно разбавлять водой. Но самые большие сложности у него и у Юлии Пересильд возникли с вопросами личной гигиены. Дело в том, что в космосе невозможно принять душ и хоть как-то за собой ухаживать.

«Душ — это обтирание гигиеническими полотенцами. Вода есть, но она не льется, а в минимальных количествах наносится на волосы. А туалет работает по принципу пылесоса», — цитирует слова режиссера «Комсомольская правда».

При этом рассказал постановщик и о плюсах поездки. По его словам, спать в невесомости намного комфортнее, чем на Земле, и тело расслабляется мгновенно.