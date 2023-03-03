Как она так изогнулась? Выходка Ирины Пеговой ошарашила народ (фото)
От актрисы такого никто не ожидал.
Ирину Пегову многие называют главной пышкой отечественного кино. Но это не мешает ей оставаться любимицей публики, ведь артистка подкупает своим невероятным обаянием и женственностью. Но это далеко не все преимущества Пеговой.
Ирина обладает потрясающей пластикой, и свое умение прекрасно владеть телом она продемонстрировала на съемках сериала «Моя мама — шпион». Актриса «выписывала» самые разные кульбиты, причем делала это играючи. Глядя на трюки, которые так виртуозно выполняла пышная Ирина, зрители задавались вопросом: как она это делает?
Сюжет картины рассказывает о Даше Цветаевой, которая когда-то работала агентом спецотдела внешней разведки. Но она об этом напрочь забыла, ведь ей стерли память. Однако спустя какое-то время к Даше возвращаются ее навыки, от которых в шоке все ее окружение.
В сериале снялись такие звезды отечественного кино, как Георгий Дронов, Владимир Вдовиченков, Александр Лыков и Елена Лядова.