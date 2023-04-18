Как она прыгает с таким весом? При виде Алины Загитовой фанаты пришли в ужас

Сегодня Алина Загитова остается самой обсуждаемой российской фигуристкой. Недавно многие стали замечать, что олимпийская чемпионка теряет свою былую форму и превращается в пышную даму.

На днях в Интернете бурно обсуждали недавнее выступление 20-летней Загитовой. Спортсменка блестяще откатала программу, но ее внешний вид вызвал много вопросов. Поклонники заметили, что у чемпионки слишком «сочная» фигура. При этом нельзя сказать, что Алина сильно поправилась, но ее формы стали намного пышнее, чем раньше. Теперь она уже не та тростинка, которой была на Олимпиаде.

Многие уже поставили крест на карьере Загитовой, ведь фигурное катание требует выполнения виртуозных прыжков и сложных элементов. Вот как отреагировали на метаморфозы Алины пользователи Сети:

«Как она прыгает? С таким-то весом!», «Какая же она стала крупненькая», «Вот это формы! Раньше такого не было».

Но нашлись и те, кто заступились за спортсменку: