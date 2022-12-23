Как она наела 155 кг? Вот так самая толстая модель в мире выглядела в детстве

Тесс Холидей прославилась на весь мир несколько лет назад, став самой известной plus-size моделью во всем мире. Несмотря на свой вес в 155 килограмм, ей удалось построить успешную карьеру. И если одни поклонники восхищаются знаменитостью, то другие считают, что она пропагандирует нездоровое отношение с едой и собственным телом. При этом, как оказалось, в детстве Тесс совсем не страдала от лишнего веса.

Не так давно знаменитость в своих социальных сетях поделилась серией архивных фотографий. На них видно, что модель не отличается худобой, но и не страдает от серьезных проблем с лишним весом.

Как рассказала сама Тесс, в то время она уже мечтала стать профессиональной моделью и даже приняла участие в конкурсе красоты, но тот опыт закончился весьма неудачно. После этого она не пыталась исправить свою фигуру, а в 2015 году контракт с ней подписало крупнейшее модельное агентство, которое искало моделей как раз с такими внешними данными.

Архивные снимки удивили многих поклонников Тесс. Как признались фанаты, преображение знаменитости вызвало у них шок, ведь с годами она становится только крупнее и крупнее. По мнению некоторых, модель уже давно страдает от проблем с лишним весом, но даже не думает худеть, ведь в этом заключается ее имидж.