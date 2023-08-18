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Киноафиша Статьи «Как она это терпит?»: Боярский одной фразой опозорил Луппиан на всю страну

«Как она это терпит?»: Боярский одной фразой опозорил Луппиан на всю страну

18 августа 2023 18:15
«Как она это терпит?»: Боярский одной фразой опозорил Луппиан на всю страну

Участи артистки не позавидует никто.

Михаил Боярский больше 45 лет женат на Ларисе Луппиан. В этом заслуга мудрой актрисы, давно научившейся закрывать глаза на непристойное поведение супруга. Легенды о любовных похождениях 73-летнего д’Артаньяна ходят до сих пор. Актер регулярно гулял от жены, подарившей ему двоих детей, и оправдываться за это он не собирается.

В одном из интервью музыкант огорошил публику заявлением о семейной жизни. Исполнитель хита «Зеленоглазое такси» всего одной фразой опозорил свою благоверную. «Когда живешь с одной и той же женщиной год, пять, десять лет, перестаешь воспринимать ее как сексуальный объект», — отметил он в одном из интервью.

Россияне испытали неподдельный шок от этих жестких слов. При этом многие удивились смирению худрука «Ленсовета».

«Не понимаю, как она это терпит?», «Совсем с ума сошел», — с возмущением пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (2007)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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