«Как она это терпит?»: Боярский одной фразой опозорил Луппиан на всю страну

Михаил Боярский больше 45 лет женат на Ларисе Луппиан. В этом заслуга мудрой актрисы, давно научившейся закрывать глаза на непристойное поведение супруга. Легенды о любовных похождениях 73-летнего д’Артаньяна ходят до сих пор. Актер регулярно гулял от жены, подарившей ему двоих детей, и оправдываться за это он не собирается.

В одном из интервью музыкант огорошил публику заявлением о семейной жизни. Исполнитель хита «Зеленоглазое такси» всего одной фразой опозорил свою благоверную. «Когда живешь с одной и той же женщиной год, пять, десять лет, перестаешь воспринимать ее как сексуальный объект», — отметил он в одном из интервью.

Россияне испытали неподдельный шок от этих жестких слов. При этом многие удивились смирению худрука «Ленсовета».