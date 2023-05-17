Как он на это согласился? Такого от Андрея Миронова не ждал никто (фото)

На счету Андрея Миронова множество ярких и запоминающихся ролей. Но не все знают о том, что однажды актеру довелось перевоплотиться в одну историческую личность.

В 60-х вышла картина «Год как жизнь», повествующая о деятельности Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Действия фильма разворачиваются в 1848–1849 годах. Так вот, Миронову досталась роль самого Энгельса. Актеру приклеили бороду, сделали ему прическу и облачили в одежду той эпохи. Выглядит Андрей Александрович в образе известного политика очень необычно и непривычно.

До сих пор поклонники Миронова не понимают, как он согласился на эту роль, ведь актер блистал как романтический и комедийный герой. А личность Энгельса никак не вяжется с амплуа артиста.

Кстати, Карла Маркса сыграл Игорь Кваша. Однажды руководству киностудии поступила жалоба, что ключевые актеры ведут себя на съемках слишком легкомысленно. Это расценили как неуважение к основателям коммунизма. Кваша и Миронов постоянно хохмили и устраивали розыгрыши, но после жалоб им пришлось укротить свой пыл.