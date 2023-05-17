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Киноафиша Статьи Как он на это согласился? Такого от Андрея Миронова не ждал никто (фото)

Как он на это согласился? Такого от Андрея Миронова не ждал никто (фото)

17 мая 2023 14:30
Как он на это согласился? Такого от Андрея Миронова не ждал никто (фото)

Поклонники негодуют до сих пор.

На счету Андрея Миронова множество ярких и запоминающихся ролей. Но не все знают о том, что однажды актеру довелось перевоплотиться в одну историческую личность.

В 60-х вышла картина «Год как жизнь», повествующая о деятельности Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Действия фильма разворачиваются в 1848–1849 годах. Так вот, Миронову досталась роль самого Энгельса. Актеру приклеили бороду, сделали ему прическу и облачили в одежду той эпохи. Выглядит Андрей Александрович в образе известного политика очень необычно и непривычно.

До сих пор поклонники Миронова не понимают, как он согласился на эту роль, ведь актер блистал как романтический и комедийный герой. А личность Энгельса никак не вяжется с амплуа артиста.

Как он на это согласился? Такого от Андрея Миронова не ждал никто (фото)

Кстати, Карла Маркса сыграл Игорь Кваша. Однажды руководству киностудии поступила жалоба, что ключевые актеры ведут себя на съемках слишком легкомысленно. Это расценили как неуважение к основателям коммунизма. Кваша и Миронов постоянно хохмили и устраивали розыгрыши, но после жалоб им пришлось укротить свой пыл.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», 1968, «Год как жизнь», 1965
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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