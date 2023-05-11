Как он мог? Гайдай украл идею для этого известного советского фильма

Комедия «Бриллиантовая рука» покорила уже не одно поколение зрителей. Фанаты признают ленту одной из лучших работ Леонида Гайдая, однако мало кто знает, что легенда советского кино позаимствовал сюжет у своих иностранных коллег.

Дело в том, что за три года до премьеры «Бриллиантовой руки» в Дании вышла криминальная комедия «Бей первым, Фредди». Сюжет фильма строится вокруг продавца игрушек, которого шпионы принимают за тайного агента. И после этого жизнь обычного датчанина становится полна опасных приключений.

Кроме схожести сюжета, как пишет «Московский комсомолец», музыка в комедии Гайдая также напоминает темы из ленты «Бей первым, Фредди». В целом картины похожи настроением и общими деталями.

Сам Гайдай никогда не признавался, что вдохновлялся заграничным фильмом. Однако многие уверены, что постановщик мог увидеть фильм на закрытом показе, а потом на его основе создать знаменитую комедию.