Как одевается самая красивая леди Британии: англичане сравнили ее с бездомной

Двоюродную сестру принцев Уильяма и Гарри Амелию Виндзор часто сравнивают с их матерью. Некоторые британцы считают, что юная блондинка похожа на Диану своей независимостью и особенным стилем. Каждый ее выход в свет всегда подробно разбирают в Сети. Неслучайно, что Амелия трудится в глянцевом журнале и сама часто принимает участие в дефиле, поэтому о моде девушка знает все.

Но иногда у ее фанатов появляется шанс в этом усомниться. Амелия за последнее время несколько раз решалась на неоднозначные образы, сочетая классические наряды со спортивной обувью и даже с откровенно мятыми и небрежными предметами одежды. В таком облике англичане даже сравнили самую красивую леди Британии с бездомной.