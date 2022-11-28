Как одевается самая красивая леди Британии: англичане сравнили ее с бездомной
Амелия Виндзор разочаровала своим стилем поклонников.
Двоюродную сестру принцев Уильяма и Гарри Амелию Виндзор часто сравнивают с их матерью. Некоторые британцы считают, что юная блондинка похожа на Диану своей независимостью и особенным стилем. Каждый ее выход в свет всегда подробно разбирают в Сети. Неслучайно, что Амелия трудится в глянцевом журнале и сама часто принимает участие в дефиле, поэтому о моде девушка знает все.
Но иногда у ее фанатов появляется шанс в этом усомниться. Амелия за последнее время несколько раз решалась на неоднозначные образы, сочетая классические наряды со спортивной обувью и даже с откровенно мятыми и небрежными предметами одежды. В таком облике англичане даже сравнили самую красивую леди Британии с бездомной.
«Забыла о стиле», «Выглядит как бомж, который надел на себя все несочетамое», «Зачем быть такой неопрятной?», «На принцессу Амелия вообще не похожа. Стыдно смотреть», «Ее образы все чаще выглядят просто дешево», — разнесли девушку интернет-пользователи.